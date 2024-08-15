Такое «Кино»: как поклонники Виктора Цоя отмечают день его памяти

Главный девиз поклонников фронтмена «Кино» — «Цой жив!». Памятные мероприятия 15 августа объединяют их в разных городах России. На карте Санкт-Петербурга этих точек целая россыпь, ведь именно в городе на Неве родился и творил артист. Особое место на ней занимает клуб-музей «Котельная Камчатка», где он когда-то работал кочегаром и где в этот день состоится концерт. В Краснодаре песни «Кино» прозвучат на Николаевском бульваре. В Сочи — в СДК «Орел-Изумруд», где пройдут концерт и час памяти Виктора Цоя «Путь героя», который будут сопровождать отрывки из фильмов. В самом сердце Екатеринбурга — на Плотинке — есть переход с большим портретом музыканта на стене. Его так и называют — переход Виктора Цоя. Сегодня это одно из главных мест притяжения уральских уличных музыкантов. Не приходится сомневаться, что и там будут звучать «Перемен», «Кукушка», «Группа крови», «Звезда по имени Солнце».