Такое «Кино»: как поклонники Виктора Цоя отмечают день его памяти

В России отмечают День памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Легенды сначала андеграунда, а потом переполненных стадионов не стало 15 августа 1990 года. В 34-ю годовщину смерти артиста его поклонники встретятся на концертах в разных городах страны, коллекционеры организуют дискуссионный клуб и выставку пластинок, а «РЕН ТВ» покажет концерт команды и фильмы с участием Цоя. Об этом, а также о феномене музыканта — в материале «Известий».
Лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб в автомобильной катастрофе на прибалтийской трассе 15 августа 1990 года. Но даже спустя три с лишним десятилетия он по-прежнему один из главных российских рок-идолов. На музыкальных стримингах у него миллионы слушателей ежемесячно, а среди поклонников не только те, кто застал пик популярности «Кино» в 1980-е, но и следующие поколения. Даже молодые южнокорейские исполнители сегодня включают в репертуар нетленные хиты команды. K-pop-бенд W24 всегда поет «Группу крови» во время своих гастролей в Москве. Тем же порадовал поклонников во время июльского визита в столицу исполнитель Song Wonsub.
Впрочем, продюсер, автор книг «100 магнитоальбомов советского рока» и серии «Легенды русского рока» Александр Кушнир, говоря о влиянии Виктора Цоя на отечественную рок-сцену, советует всё-таки не выделять конкретную фигуру фронтмена, а смотреть на группу «Кино» в целом.
— Может быть, прозвучит немного жестко, но Цою очень повезло и с гитаристом Юрием Каспаряном, и с басистом Игорем Тихомировым, и с Георгием Гурьяновым — даже скорее не как с барабанщиком, а в первую очередь с художником во всех смыслах. В конце 1980-х они подняли коллективное творчество в русском роке на абсолютно недосягаемую высоту. Это был «борщ», состоящий из идеальных ингредиентов: поэзия Цоя, минимализм и мелодичность Каспаряна, высочайшая техника Тихомирова и абсолютно ничего лишнего у Гурьянова как у барабанщика, — сказал он «Известиям».
В свое время кто-то из критиков, вспомнил эксперт, назвал стиль группы «мужественный попс». На сленге — поп-музыка.
— Это, в принципе, была очень модная для того времени музыка, поскольку они всегда слушали самые актуальные примеры групп — американских и английских. Сейчас эпоха, когда стиль «мужественный попс» — это какая-то незаполненная ниша. Может нравиться Цой, который поет «Перемен» в фильме «Асса», а может и не нравиться. Но то время родило героя. И в 1980-х этим героем был Цой, а в 2020-х SHAMAN. Вот и вся разница, — добавил он.
Цой, ставший голосом советской молодежи непростого перестроечного времени, погиб в 28 лет. Александр Кушнир отмечает, что в этом смысле он идеально вписывается в мифологию рок-культуры с лозунгом Live Fast, Die Young.
Главный девиз поклонников фронтмена «Кино» — «Цой жив!». Памятные мероприятия 15 августа объединяют их в разных городах России. На карте Санкт-Петербурга этих точек целая россыпь, ведь именно в городе на Неве родился и творил артист. Особое место на ней занимает клуб-музей «Котельная Камчатка», где он когда-то работал кочегаром и где в этот день состоится концерт. В Краснодаре песни «Кино» прозвучат на Николаевском бульваре. В Сочи — в СДК «Орел-Изумруд», где пройдут концерт и час памяти Виктора Цоя «Путь героя», который будут сопровождать отрывки из фильмов. В самом сердце Екатеринбурга — на Плотинке — есть переход с большим портретом музыканта на стене. Его так и называют — переход Виктора Цоя. Сегодня это одно из главных мест притяжения уральских уличных музыкантов. Не приходится сомневаться, что и там будут звучать «Перемен», «Кукушка», «Группа крови», «Звезда по имени Солнце».
Жители Москвы и гости столицы могут оставить посвящения музыканту на стене, которую установят на винтажном маркете на Чистопрудном бульваре. Мероприятия там растянутся на несколько дней — с 15 по 17 августа. В ламповой атмосфере ностальгии по 80-м посетители услышат записи на виниле, а прогулявшись меж прилавков с открытками, значками, книгами, вымпелами, пластинками и другими предметами эпохи, набредут на мини-фотовыставку из восьми черно-белых снимков музыканта. На экране большого телевизора будут транслировать клипы и фильмы с участием рок-звезды.
Виктор Цой оставил заметный след и в кино. Ряд картин, в которых он снялся, покажет и «РЕН ТВ». Но перед этим в эфире воцарится неповторимая атмосфера андеграунда 1990-х. В 23:30 по московскому времени телеканал покажет концерт группы «Кино» на «ЦСКА Арене», ради которого бывшие участники воссоединились впервые за 30 лет. Среди них гитарист Юрий Каспарян, два басиста, игравшие в коллективе в разные годы — Александр Титов и Игорь Тихомиров. За ударной установкой покойного барабанщика Георгия Гурьянова заменил Олег Шунцов. Основой проекта стал оцифрованный голос самого Виктора Цоя из оригинальных многоканальных записей. Одним из создателей шоу стал сын рок-музыканта Александр Цой.
Сразу после концерта в эфире «РЕН ТВ» состоится показ криминально-социальной драмы «Игла» (1988), которая стала последней работой легенды рока в кино. В картине режиссера Рашида Нугманова он сыграл бунтаря Моро, который хочет наказать банду наркоторговцев и спасти подругу Дину от зависимости. Цой не только исполнил главную роль, но и выступил в качестве композитора. Продолжит киномарафон фильм «Асса» (1987) режиссера Сергея Соловьева, где Цой появляется в камео, но это камео — ключевое, даже эпохальное.
— Цой — невероятно органичная личность! Он был таким и в музыке, и в кино. Нечасто так бывает, что музыкант, переходя в кино, становится самостоятельной единицей. Не камео, а отдельной личностью. В случае с Цоем так произошло благодаря крутой органике. Его образ был не только аудиообразом, но и визуальным. Это очень хорошо работало в кинематографе, что большая редкость для музыканта. Я изучал жизнь Цоя и думал о том, чтобы сделать фильм или сериал. Там есть достаточное количество событий для интересных проектов. Это правда очень интересная жизнь, — сказал «Известиям» сценарист Андрей Золотарев.
Пока что последний отечественный игровой фильм, посвященный фигуре легенды рока, — «Цой» Алексея Учителя 2020 года. Главное действующее лицо в этом фильме — персонаж Евгения Цыганова, водитель автобуса, в который врезался «Москвич» Виктора Цоя. «РЕН ТВ» покажет картину в ночь на 17 августа.