Стало известно, на сколько омский «Авангард» остался без Рида Буше

В пресс-службе омского «Авангарда» рассказали, что нападающий Рид Буше прошёл обследование в Минске после полученной травмы. Восстановление форварда займёт месяц. В Омск Рид Буше вернётся вместе с командой. Форварду предстоит работа с реабилитологами клуба.
Напомним, Рид Буше получил травму в первом матче межсезонья, который проходил в Беларуси против минского «Динамо». Хоккеист упал бедром на конёк соперника. Форвард покинул площадку и больше не выходил на лёд. Игроку сделали МРТ.
Омский клуб накануне начала нового хоккейного сезона лишился ещё одного ведущего игрока — нападающего Владимира Ткачёва. Как сообщалось ранее, форвард порвал ахиллово сухожилие во время индивидуальной тренировки. Лечение игрок начал проходить в Москве. В Омск он вернётся к 20 августа, где продолжит восстановление.