Стало известно, на сколько омский «Авангард» остался без Рида Буше

Омский клуб накануне начала нового хоккейного сезона лишился ещё одного ведущего игрока — нападающего Владимира Ткачёва. Как сообщалось ранее, форвард порвал ахиллово сухожилие во время индивидуальной тренировки. Лечение игрок начал проходить в Москве. В Омск он вернётся к 20 августа, где продолжит восстановление.