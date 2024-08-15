Суд компенсировал стресс пассажирке не долетевшего до Омска самолета из Сочи

«В момент аварийной посадки на пшеничное поле женщина испытала сильнейший стресс. Из-за непрекращающегося психологического волнения была вынуждена обратиться к психотерапевту. В результате был поставлен диагноз “острая реакция на стресс”», — приводятся в публикации некоторые детали, озвученные на процессе.
Обозначено, что представитель авиакомпании возражал против удовлетворения иска, более объемно его позиция не представлена.
По информации пресс-службы судов Омской области, разбиравший дело судья встал на сторону истицы, посчитав доказанным факт «оказания услуг ненадлежащего качества», а также нравственных ее страданий и продолжающегося стресса. Таким образом, решено присудить женщине компенсацию в 80 тысяч рублей, а также дополнительно оштрафовать авиакомпанию на 40 тысяч рублей. Последовавшая апелляция не внесла изменений в этот вердикт. Имеются ли в производстве омских судов аналогичные дела, неизвестно, ранее звучала информация о том, что на борту в момент нештатного приземления находился 161 человек, включая 6 членов экипажа.
Отметим, ранее заявлялось о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» в связи с инцидентом.