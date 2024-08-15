Суд компенсировал стресс пассажирке не долетевшего до Омска самолета из Сочи

По информации пресс-службы судов Омской области, разбиравший дело судья встал на сторону истицы, посчитав доказанным факт «оказания услуг ненадлежащего качества», а также нравственных ее страданий и продолжающегося стресса. Таким образом, решено присудить женщине компенсацию в 80 тысяч рублей, а также дополнительно оштрафовать авиакомпанию на 40 тысяч рублей. Последовавшая апелляция не внесла изменений в этот вердикт. Имеются ли в производстве омских судов аналогичные дела, неизвестно, ранее звучала информация о том, что на борту в момент нештатного приземления находился 161 человек, включая 6 членов экипажа.