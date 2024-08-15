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Собянин: Более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ метро с момента полного запуска

Пассажиры столичного метро совершили более 500 млн поездок по Большой кольцевой линии (БКЛ) с момента ее запуска 1 марта 2023 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Источник: Агентство «Москва»

«Свыше 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента полного запуска. Большая кольцевая линия проходит через 34 района столицы и позволяет москвичам экономить в пути до 45 минут в день. Она разгрузила ряд станций до 40%», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что также БКЛ позитивно влияет на городскую экономику.

«Рядом со станциями Большого кольца выросли объемы строительства и деловая активность. Появилось свыше 250 тыс. рабочих мест. До 2030 года их число достигнет почти 400 тыс.», — сообщил Собянин.

метро
Собянин Сергей