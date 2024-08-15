Собянин: Более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ метро с момента полного запуска

«Свыше 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента полного запуска. Большая кольцевая линия проходит через 34 района столицы и позволяет москвичам экономить в пути до 45 минут в день. Она разгрузила ряд станций до 40%», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что также БКЛ позитивно влияет на городскую экономику.
«Рядом со станциями Большого кольца выросли объемы строительства и деловая активность. Появилось свыше 250 тыс. рабочих мест. До 2030 года их число достигнет почти 400 тыс.», — сообщил Собянин.