Собянин: Более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ метро с момента полного запуска

«Свыше 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента полного запуска. Большая кольцевая линия проходит через 34 района столицы и позволяет москвичам экономить в пути до 45 минут в день. Она разгрузила ряд станций до 40%», — говорится в сообщении.