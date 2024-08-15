Мэрия Омска приглашает омичей на работу в подведомственные учреждения

— В АО «Тепловая компания» требуются: старший бухгалтер группы учета зарплаты, рабочий по благоустройству 4 разряда, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда, электрогазосварщик 5 разряда, инженер-инспектор 1 категории, ведущий инженер, ведущий инженер по проектно-сметной работе, главный специалист по техническому надзору, специалист по охране труда 1 категории. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел кадров по адресу: ул. 24 Северная, 125 А (каб.203) или по телефонам: 68−07−22, 8−913−979−33−89, уточнить информацию можно также по электронной почте: eBegalSP@mptk55.ru.