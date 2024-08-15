Мэрия Омска приглашает омичей на работу в подведомственные учреждения

Омская мэрия приглашает на работу омичей в пять подведомственных учреждений. Соискателям предлагают самые различные вакансии — от слесаря по ремонту автомобилей до ветеринарного врача-хирурга.
Ниже приводим весь список вакансий:
— В омское УДХБ требуются: водители автомобиля, дорожный рабочий 4−5 разряда, рабочие зеленого хозяйства 4−5−6 разряда и службы по благоустройству 4−5 разряда, машинист погрузчика (автогрейдера, катка, экскаватора) 5−6−7 разряда, тракторист 5 разряда, слесарь-электрик, слесарь-сантехник, токарь 5−6 разряда, механик, диспетчер и медицинский работник. По уточняющим вопросам просят звонить по телефону: 21−67−70;
— В АО «Тепловая компания» требуются: старший бухгалтер группы учета зарплаты, рабочий по благоустройству 4 разряда, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда, электрогазосварщик 5 разряда, инженер-инспектор 1 категории, ведущий инженер, ведущий инженер по проектно-сметной работе, главный специалист по техническому надзору, специалист по охране труда 1 категории. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел кадров по адресу: ул. 24 Северная, 125 А (каб.203) или по телефонам: 68−07−22, 8−913−979−33−89, уточнить информацию можно также по электронной почте: eBegalSP@mptk55.ru.
— В БУ города Омска «Муниципальный приют для животных» требуются: водитель, сотрудник по уходу за животными и ветеринарный врач-хирург. Адрес проведения собеседования: улица 2-я Учхозная, 2А. Всю интересующую информацию можно узнать по телефону: 44−67−43;
— МП города Омска «Электрический транспорт» приглашает на работу водителей троллейбусов и трамваев. Рассматриваются кандидаты без опыта — предприятие проводит бесплатное обучение по профессиям. Отдел кадров: ул. Красный Путь, 84. Соискателей просят звонить по телефону: 23−07−21;
— МП города Омска «ПП № 8» приглашает на работу водителей автобусов и слесарей по ремонту автомобилей. Отдел кадров находится на улице 2-я Солнечная, 27. Омичей просят обращаться с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 12:45) или по телефонам: 66−60−34 и 66−58−90.