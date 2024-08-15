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МЧС проверит систему оповещения в Гомельской области

Во время тренировки подадут специальный сигнал, при котором нужно будет включить радиоприемник, телевизор и прослушать сообщение.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Электросирены прозвучат в Гомельской области в четверг, так как проведется проверка системы оповещения, сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что проверка пройдет с 10:00 до 17:00.

«МЧС информирует: при подаче сигнала “Внимание всем!” необходимо включить радиоприемник, телевидение и прослушать сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий для населения», — говорится в сообщении.

В ведомстве попросили отнестись с пониманием к необходимости подобных мероприятий.

Тренировки.

Спасатели периодически проводят подобные проверки системы оповещения, которая предназначена для доведения до населения, органов госуправления и местной власти информации об угрозе возникновения или различных чрезвычайных ситуаций, связанных с природными катаклизмами и техногенными авариями, или о том, что такие ситуации уже случились.

В предыдущий раз сирены звучали в Минске и некоторых областных и районных городах регионах в марте прошлого года, тогда проводилась диагностика систем гражданского оповещения.

МЧС