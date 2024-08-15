Двух жителей Красноярского края приговорили за подготовку к теракту

Как установил суд, Коромыслов и Назарчук были противниками действующей российской власти и планировали взорвать оборудование одного из крупных интернет-провайдеров. Для этого они позвонили командиру одной из воинских частей и попросили передать им тротил, конденсаторную подрывную машинку и электродетонаторы. Военнослужащий сообщил об этом в ФСБ и фигурантов задержали оперативники при передаче муляжа взрывного устройства. Задержаны они были в августе 2023 года.