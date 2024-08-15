Дважды повредил ногу на СВО и снова рвется в бой: В Ростове врачи спасли бойца от костылей

44-летний Семен из Краснодарского края (имя изменено — прим. ред.) трудился водителем, но уже почти два года сражается на передовой спецоперации. Когда объявили мобилизацию, муж и отец дочки без раздумий отправился в военкомат.
Таких бойцов как он особо ценят за ленточкой. Сапер первым, рискуя жизнью, прочесывал участки, находя вражеские мины. Но в прошлом октябре получил ранение левой голени.
ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА СНОВА БЫЛ В СТРОЮ.
С переломом Семена выхаживали в военном госпитале. Отлеживаться боец не привык: уже через четыре месяца снова был в строю. Но, к сожалению, ненадолго. И вторая травма, полученная в этом феврале, чуть не оставила мужчину с костылями на всю жизнь.
Проверяя территорию на мины, он поскользнулся на кочке. Под тяжестью бронежилета и снаряжения хрупкая после травмы кость снова сломалась в том же месте, где срослась после первого ранения.
В госпитале первой линии мужчине оказали помощь, заодно удалив оставшийся еще после ранения осколок. А после бойца отвезли в Симферополь, где врачи для срастания костей наложили ему аппарат внешней фиксации. После терапии контрольный рентген показал удовлетворительное состояние «отломков» — так медики называют отломившиеся части кости — они были в удовлетворительном состоянии. Но за долгое время в итоге так и не срослись.
Бойца перенаправляли из одного медучреждения в другое. Пролечившись в трех, Семен страдал от боли и не мог встать на поврежденную ногу.
ОПАСНОСТЬ ЛОЖНОГО СУСТАВА.
Надежду на выздоровление он получил в Ростове. Мужчину осмотрел заведующий кафедрой травматологии РостГМУ Владимир Сикилинда. Когда консервативное лечение не действует, доктор наук берется за самые сложные операции после травм, при опухолях и костных дефектах, применяя синтетический трансплантат.
Такие операции помогают встать на ноги тяжелым пациентам после ДТП или больным остеопорозом, когда хрупкие кости не могут срастись.
— При том лечении, которое проводилось бойцу в течение четырех месяцев, кость должна была уже срастись. Но, поскольку этого не случилось, в перспективе из-за несросшегося перелома у пациента мог образоваться так называемый ложный сустав, — поясняет профессор. — То есть между костями образуется соединительная ткань, но кость не выдерживает осевой нагрузки. Это значит, что при ложном суставе человек не может наступить на ногу и остается инвалидом.
СОБИРАЕТСЯ СНОВА ВЕРНУТЬСЯ В ЧАСТЬ.
В ходе операции Семену убрали рубцовую ткань в зоне перелома — там, где кости должны между собой сопоставляться. На это место поместили синтетический материал — губчатую кость, которая ускоряет срастание костей.
— Этот материал стимулирует рост новых остеобластов (молодых клеток, образующих костную ткань — прим. ред.) и должен ускорить консолидацию перелома, — говорит врач ортопед-травматолог Михаил Горбачев, который ассистировал профессору во время операции. — Мы оставили аппарат внешней фиксации и добавили еще две точки фиксации, чтобы увеличить компрессию зоны перелома.
Как объясняют медики, компрессия обеспечивает высокую жесткость фиксации и точное расположение отломков. Благодаря такому методу лечения быстрее удается срастить кость. И теперь, по словам докторов, кость у Семена должна полностью срастись как минимум за три месяца.
— На контрольных рентгенограммах была отмечена положительная динамика, — порадовали пациента врачи.
Сейчас боец лечится дома. И, как только уверенно встанет на ноги, собирается сразу вернуться в свою часть.