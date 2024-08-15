Дважды повредил ногу на СВО и снова рвется в бой: В Ростове врачи спасли бойца от костылей

— При том лечении, которое проводилось бойцу в течение четырех месяцев, кость должна была уже срастись. Но, поскольку этого не случилось, в перспективе из-за несросшегося перелома у пациента мог образоваться так называемый ложный сустав, — поясняет профессор. — То есть между костями образуется соединительная ткань, но кость не выдерживает осевой нагрузки. Это значит, что при ложном суставе человек не может наступить на ногу и остается инвалидом.