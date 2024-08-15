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Власти Новосибирска намерены восстановить законсервированный фонтан за ДК Горького

Сооружение не работает уже на протяжении 16 лет в связи с разрушением.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске планируют восстановить неработающий фонтан за ДК Горького в Калининском районе. Об этом в четверг, 15 августа сообщает портал «Новосибирские новости».

Издание ссылается на информацию департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии, согласно которой городские власти намерены найти подрядчика для разработки проектно-сметной документации для реконструкции самого дома культуры и благоустройства прилегающей к нему территории, включающей обновление газонов, ремонт фонарей и реконструкцию фонтана со стороны улицы Народной.

Средства на это планируют заложить в проект бюджета мегаполиса на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.

Как сообщается, фонтан не функционирует уже на протяжении 16 лет в связи с тем, что каркас его скульптурной композиции и чаща стали разрушаться. В 2008 году из него слили воду и законсервировали сооружение.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что мэрия Новосибирска нашла нового директора «Горфонтану».

ЖКХ