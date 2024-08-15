Стала известна дата окончательного закрытия единственного легального пляжа в Красноярске

Работа официального городского пляжа на красноярском острове Татышев завершится уже в предстоящие выходные. Об этом сообщили в дирекции парка.
Напомним, по прогнозу синоптиков, погода в конце недели будет не располагающая к купанию — ожидаются кратковременные дожди, грозы и понижение температуры воздуха до +24, +26 °C.
Но в дирекции парка отмечают, что сейчас вода еще успевает прогреваться, несмотря на прохладные ночи, и многие купаются.
В понедельник, 19 августа, на пляже установят знаки о запрете купания и закроют спасательный пункт. Проход на территорию останется открытым — можно будет позагорать или просто отдохнуть на песке.
Напомним, пляж расположен у Октябрьского моста и работает с 9 до 21 часов.