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Долго простоит? Новый арт-объект установили на набережной во Владивостоке

Во Владивостоке на набережной имени Арсеньева установили пианино.

Источник: Дирекция общественных пространств Владивостока

Пианино на острове Русский — одна из любимы локаций для жителей и туристов Владивостока, где можно сделать интересные фотографии. Идею подхватила дирекция общественных пространств, которая установила клавишный инструмент на набережной имени Арсеньева в районе Вторая Речка.

Пианино передал университет прокуратуры, в учреждении прошел капитальный ремонт и инструмент больше не вписывался в интерьер обновленного помещения:

«Мы за бережливость, поэтому решили поставить его в одном из общественных пространств. Наша идея заключается в том, чтобы превратить устаревший музыкальный инструмент в декорацию для оригинальных фотографий и наполнить особым колоритом общественное пространство».

Мнения владивостокцев разделились: одни одобрили, другие задумку не поддержали, а третьи и вовсе опасаются, что инструмент на набережной постигнет та же участь, что и пианино на острове Русский, которое бесконечно разрушают неизвестные вандалы.

искусство