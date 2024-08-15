Долго простоит? Новый арт-объект установили на набережной во Владивостоке

Пианино на острове Русский — одна из любимы локаций для жителей и туристов Владивостока, где можно сделать интересные фотографии. Идею подхватила дирекция общественных пространств, которая установила клавишный инструмент на набережной имени Арсеньева в районе Вторая Речка.
Пианино передал университет прокуратуры, в учреждении прошел капитальный ремонт и инструмент больше не вписывался в интерьер обновленного помещения:
«Мы за бережливость, поэтому решили поставить его в одном из общественных пространств. Наша идея заключается в том, чтобы превратить устаревший музыкальный инструмент в декорацию для оригинальных фотографий и наполнить особым колоритом общественное пространство».
Мнения владивостокцев разделились: одни одобрили, другие задумку не поддержали, а третьи и вовсе опасаются, что инструмент на набережной постигнет та же участь, что и пианино на острове Русский, которое бесконечно разрушают неизвестные вандалы.