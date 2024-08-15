Произошло аварийное отключение света в Октябрьском районе Иркутска 15 августа 2024

Перебои с подачей электроэнергии произошли в днем в центре города. Как сообщили в тг-канале «Свет 38» под аварийное отключение света в Октябрьском районе Иркутска 15 августа 2024 попала часть домов на девяти улицах.
— Под отключение попали дома на улицах Депутатская, Красноказачья, Красноярская, Крылатый, Лыткина, Пискунова, Советская, Трилиссера, Ядринцева, — поделились энергетики.
Электроснабжение пропало в 13:55. Специалисты уже направились к месту для выяснения причины перебоя. Восстановить подачу энергоснабжения планируют к 17:00. Вот, что известно о произошедшем отключение света в Октябрьском районе Иркутска 15 августа 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на плотине ГЭС в областном центре снизили сброс воды. Такое решение было принято из-за подъема реки Иркут в районе села Баклаши.