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Произошло аварийное отключение света в Октябрьском районе Иркутска 15 августа 2024

Без света частично остался Октябрьский район Иркутска 15 августа.

Источник: Комсомольская правда

Перебои с подачей электроэнергии произошли в днем в центре города. Как сообщили в тг-канале «Свет 38» под аварийное отключение света в Октябрьском районе Иркутска 15 августа 2024 попала часть домов на девяти улицах.

Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 15 августа 2024

— Под отключение попали дома на улицах Депутатская, Красноказачья, Красноярская, Крылатый, Лыткина, Пискунова, Советская, Трилиссера, Ядринцева, — поделились энергетики.

Электроснабжение пропало в 13:55. Специалисты уже направились к месту для выяснения причины перебоя. Восстановить подачу энергоснабжения планируют к 17:00. Вот, что известно о произошедшем отключение света в Октябрьском районе Иркутска 15 августа 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на плотине ГЭС в областном центре снизили сброс воды. Такое решение было принято из-за подъема реки Иркут в районе села Баклаши.