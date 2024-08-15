Произошло аварийное отключение света в Октябрьском районе Иркутска 15 августа 2024

Электроснабжение пропало в 13:55. Специалисты уже направились к месту для выяснения причины перебоя. Восстановить подачу энергоснабжения планируют к 17:00. Вот, что известно о произошедшем отключение света в Октябрьском районе Иркутска 15 августа 2024.