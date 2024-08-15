41-летний мужчина заплатит более 4,2 млн за поджог леса в Слюдянском районе

Вину мужчина признал, но не согласился с суммой причиненного ущерба. Судом было принято решение, что поджигатель выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей, а также возместит все лесному фонду, то есть отдаст сумму более 4,2 миллиона рублей.