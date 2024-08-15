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41-летний мужчина заплатит более 4,2 млн за поджог леса в Слюдянском районе

Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.
Источник: Комсомольская правда

41-летний мужчина признан виновным в уничтожении лесных насаждений на территории Прибайкальского национального парка. Установлено, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Судом было установлено, что 6 мая 2023 года житель Иркутского района находился на особой охраняемой природной территории без необходимого письменного разрешения. Мужчина хотел переночевать в районе тоннеля Хабартуйского комплекса между озером Байкал и ж/д полотном.

— Используя зажигалку, он поджог сухую траву, после чего огонь распространился на лесную подстилку и деревья, произраставшие на территории Маритуйского участкового лесничества Прибайкальского национального парка. Пожар уничтожил лес на площади 18 га. Это причинило ущерб лесному фонду на сумму свыше 4,2 миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Вину мужчина признал, но не согласился с суммой причиненного ущерба. Судом было принято решение, что поджигатель выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей, а также возместит все лесному фонду, то есть отдаст сумму более 4,2 миллиона рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала года в Иркутской области в ДТП погибло четыре несовершеннолетних мотоциклиста.

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