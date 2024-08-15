Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 15 августа в Ростове-на-Дону ввели масштабные ограничения для водителей

Масштабные ограничения для автотранспорта ввели на ряде улиц Ростова-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

С 15 августа на ряде улиц Ростова-на-Дону вводятся ограничения для транспорта. Оповещение о перекрытиях ранее опубликовали сотрудники городского департамента автодорог.

Ограничения действуют:

— на Депутатской от Сиверса до моста через реку Темерник (с 15 августа до 15 октября 2024 года);

— вдоль здания на Сиверса, 12д (с 15 августа до 15 октября 2024 года);

— в районе Доватора, 148Б (3-й проезд) (с 15 августа до 15 сентября 2024 года);

— в районе Страны Советов, 5 (с 15 августа до 15 сентября 2024 года);

— в районе пересечения Крепостного и Черниговской (с 15 августа до 30 сентября 2024 года);

— на участке от Турмалиновской, 98 до Нансена, 151. Закроют внутриквартальный проезд вдоль Турмалиновской, 62 (с 15 августа до 15 сентября 2024 года);

— на участке от Шеболдаева, 2а до Шеболдаева, 2 м с западной стороны и в районе Нансена, 99 (с 15 августа до 15 сентября 2024 года);

— на Малюгиной от Малюгиной, 214 до Кировского (с 15 августа до 10 октября 2024 года).