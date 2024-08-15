После ночи в коридоре решили уехать: Как семья из Курска оказалась в Ростове с микроавтобусом вещей

Ростов сегодня, как и вся страна, активно помогает жителям Курской области. С Дона туда отправляют гуманитарные грузы, также в регионе открыт пункт временного размещения.
«О СЛУЧИВШЕМСЯ УЗНАЛИ ИЗ НОВОСТЕЙ».
Правда, говорит житель Курска 38-летний Виталий, сами люди не очень торопятся покинуть областной центр.
— В самом Курске обстановка, я бы сказал, спокойная. На полках в магазинах товар не сметают, люди продолжают ездить на работу, водить детей в садики. Да, кто-то уехал из города, но многие даже не думают об этом.
При этом, по словам Виталия, напряжение в городе все же есть.
— Мы привыкли, что у нас часто звучат сигналы о ракетной опасности. Но наше ПВО работает отлично.
В день, когда враг вторгся на территорию нашей страны, Виталий с женой, шестилетним сыном и годовалой дочерью были дома.
— О случившемся узнали из новостей. Спустя часа два после тревожных сообщений, решил подстраховаться — залить полный бак бензином. На заправке была очередь, но небольшая. После вернулся домой и сказа жене, чтобы она на всякий случай сложила документы в одном месте. Правда, супруга со сборами не торопилась. Она вообще не хотела уезжать из Курска.
«В РОСТОВЕ — ДРУЗЬЯ “.
В дорогу семья отправилась после того, как наши в очередной раз сбили вражескую ракету.
— Просто в тот вечер уж слишком громко работала ПВО, так громко, что мы спали в прихожей на тот случай, если осколок сбитого снаряда попадет, допустим, в окно квартиры.
В общем, на утро после экстремальной ночи супруги стали паковать чемоданы. Причем, по-доброму улыбается мужчина, жена в спешке упаковала и нужное, и не очень. К примеру, одежды взяла с запасом — до самой поздней осени. В итоге пришлось ехать на двух машинах.
— В легковой — жена и дети, а в микроавтобусе — я и наши чемоданы.
По словам Виталия, город они с женой покинули только из-за детей.
— Я — тревожный отец. Как любой родитель, боюсь за них, хочу от всего оградить и «подстелить соломку». Тем более, я работаю на «удаленке», жена — в декрете. А в Ростове — друзья. Так что, в какой город ехать, долго думать не пришлось.
По словам Виталия, в Ростове они находятся всего пару дней.
— Тут все на лайте. В Курске люди привыкли к сигналам воздушной тревоги. А в Ростове же при громких звуках ни у кого нет на лицах озабоченного выражений. Но при этом жена уже хочет домой и приводит в аргумент переписку в чате дома: «Мол, никто из соседей же не уехал».
Так что недели через две рванем обратно, а пока сходим всей семьей в зоопарк, прогуляемся по набережной. В общем, придумаем, как провести время.