После ночи в коридоре решили уехать: Как семья из Курска оказалась в Ростове с микроавтобусом вещей

— Я — тревожный отец. Как любой родитель, боюсь за них, хочу от всего оградить и «подстелить соломку». Тем более, я работаю на «удаленке», жена — в декрете. А в Ростове — друзья. Так что, в какой город ехать, долго думать не пришлось.