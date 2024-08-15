Главные новости 15 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 августа 2024 года.
WSJ рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве «СП»
Операцию по подрыву «Северных потоков» в мае 2022 года подготовила группа украинских офицеров и бизнесменов с одобрения Зеленского. Несмотря на приказ остановить операцию от ЦРУ, Залужный продолжил её подготовку, сообщает The Wall Street Journal.
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии: Махмуд-Али Калиматова, Алихана Арапханова и Ислама Гадиева. Голосование пройдет 8 сентября. Калиматов был избран главой Ингушетии в 2019 году, сменив Юнус-Бека Евкурова.
Производители начали массово поднимать закупочные цены
Высокая инфляция и рост расходов на логистику и сырье вынудили производителей продуктов пересмотреть закупочные цены для ритейлеров, компании планируют увеличить стоимость на 5−40%, особенно кондитерских изделий. Торговые сети проверяют обоснованность этих требований.
«Сбер» назвал пять стоп-слов, которые используют мошенники
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что мошенники часто используют слова «ФСБ», «МВД», «Центральный банк» и фразы типа «безопасный счет» при просьбе перевести деньги. При получении таких звонков или сообщений сразу прекращайте общение — «с вами говорит преступник».
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя осенью
Последняя неделя октября будет шестидневной — с 28 октября по 2 ноября — из-за переноса выходного дня на 30 апреля. Суббота 2 ноября станет рабочим днем. Но россияне отдохнут 3 и 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.