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В Казани на несколько дней перекроют часть улицы Айвазовского

В Казани на период с 26 по 31 августа перекроют проезжую часть в районе дома № 11а по улице Айвазовского.

Причина ограничений — необходимость реконструировать кабельные линии, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани ограничат движение по разворотной петле под Миллениумом. Также в столице РТ перекроют часть улицы Чехова.