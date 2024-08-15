В Крыму пять дней ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Как сообщалось ранее, с 1 апреля в Крыму начался пожароопасный сезон. Он устанавливается ежегодно, исходя из совокупности высоких температур и малого количества осадков, которая может привести к резкому увеличению вероятности возникновения природных пожаров. Установление пожароопасного сезона еще не означает введения особого противопожарного режима и запрета на посещение гражданами лесов. Эти режимы вводятся отдельно в случае необходимости.