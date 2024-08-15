В Крыму пять дней ожидается чрезвычайная пожарная опасность

С пятницы, 16 августа, по вторник, 20 августа, в Крыму и Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
На полуострове объявили штормовое предупреждение. Оно будет действовать с 16 по 20 августа.
«В центральных, восточных, южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.
Напомним, с 17 апреля в Крыму ввели особый противопожарный режим. Он действует на территории всего полуострова. Такое решение приняли для того, чтобы предупредить распространение пожаров. Кроме того, эта мера сможет снизить угрозы возможных чрезвычайных ситуаций.
Как сообщалось ранее, с 1 апреля в Крыму начался пожароопасный сезон. Он устанавливается ежегодно, исходя из совокупности высоких температур и малого количества осадков, которая может привести к резкому увеличению вероятности возникновения природных пожаров. Установление пожароопасного сезона еще не означает введения особого противопожарного режима и запрета на посещение гражданами лесов. Эти режимы вводятся отдельно в случае необходимости.