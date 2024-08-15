В Симферополе идёт строительство детского театра кукол

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства осуществляется в соответствии с государственным контрактом на завершение строительно-монтажных работ от 29.09.2023 № 219/ЕП-СМР, заключенным между заказчиком — Государственным казенным учреждением Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» и Обществом с ограниченной ответственностью «Теплостройсервис». На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 45%. Рабочими ведутся общестроительные работы — устройство металлических конструкций и перегородок, монтаж системы отопления, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, монтаж запорной арматуры на 1−3 этажах и подвала, системы внутреннего электроснабжения, монтаж воздуховодов вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции, ее теплоизоляция, устройство утеплителя под стяжку пола на 1 и 2 этажах, — отмечают в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры РК.