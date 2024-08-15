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Омичка Диана Кольцова представит Россию на Паралимпийских играх в Париже

Сейчас девушка на сборах в Калуге.

Источник: Комсомольская правда

Омская пловчиха Диана Кольцова вошла в состав российской команды на Паралимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже. Аккредитацию уже получили 85 спортсменов из 92, еще семь сейчас проходят проверку.

Диану тренирует заслуженный тренер России Валентина Симонова. Сама девушка сейчас находится на сборах в Калуге. Там пловцы-паралимпийцы с поражением опорно-двигательного аппарата готовятся к Паралимпийским играм.

Вылет сборной запланирован на 20 августа, а уже 28 августа в Париже стартуют соревнования, которые продлятся до 8 сентября.