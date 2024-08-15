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В Ростовской области клещи укусили уже 2077 детей

2077 детей и 3235 взрослых обратились в больницы Ростовской области после укусов клещей.

Источник: Комсомольская правда

В больницы Ростовской области из-за укусов клещей обратились уже 5312 человек, из которых 2077 — дети до 14 лет. Обновленную статистику по состоянию на 14 августа 2024 года опубликовали на сайте донского управления Роспотребнадзора.

Клещи, как переносчики инфекций, заразили жителей Дона различными болезнями. В частности, зарегистрировали:

— случаи Крымской геморрагической лихорадки в Сальске, Волгодонске, Сальском, Зимовниковском, Орловском, Заветинском, Песчанокопском, Целинском и Волгодонском районах;

— случаи коксиеллеза (лихорадки Ку) в Ремонтненском, Заветинском, Сальском, Дубовском, Орловском, Целинском и Пролетарском районах.

Также регистрируется иксодовый клещевой боррелиоз, инфекцию фиксировали в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске, Зверево, Каменске-Шахтинском и Орловском районах.

Как защититься от клещей:

Во время отдыха или работы на природе нужно носить светлую одежду с длинными рукавами. На ногах должны быть штаны и высокая обувь. При возвращении домой следует тщательно осматривать вещи и тело. Питомцев необходимо обрабатывать защитными препаратами. Лучше не заходить в кусты и траву.

Добавим, если вас укусил клещ, не вытаскивайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет возможности прийти в больницу, можно попытаться вытащить накожника самостоятельно, но его нельзя давить.