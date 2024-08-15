Умер оппозиционный политик Сергей Калякин

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Известный белорусский оппозиционный политик Сергей Калякин умер в Минске на 73-м году жизни, сообщили Sputnik в четверг в его близком окружении.
«Сергей Иванович умер сегодня утром после продолжительной болезни», — сказали соратники Калякина.
Калякин известен тем, что определенное время возглавлял Партию коммунистов Беларуси, которая придерживалась левых взглядов, входил в политсовет объединенных политических структур белорусской оппозиции.
Политик несколько раз участвовал в президентских кампаниях в республике — в 2001-м и в 2006 годах претендовал на пост главы государства.
До того, как он ушел в так называемую «мягкую» оппозицию, Калякин был депутатом Верховного Совета Беларусь 13-го созыва (1996 год), членом президиума и руководителем фракции коммунистов.
Калякин родился 16 июня 1952 года в Минске. В КПСС он вступил в 1977 году, в 1994-м стал первым секретарем ЦК ПКБ, потом сторонником левых коммунистических взглядов и выступал за «буржуазную революцию» в Беларуси. Калякина называли одним из старожилов белорусской оппозиции.