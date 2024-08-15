Умер оппозиционный политик Сергей Калякин

Калякин родился 16 июня 1952 года в Минске. В КПСС он вступил в 1977 году, в 1994-м стал первым секретарем ЦК ПКБ, потом сторонником левых коммунистических взглядов и выступал за «буржуазную революцию» в Беларуси. Калякина называли одним из старожилов белорусской оппозиции.