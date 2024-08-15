Синоптики рассказали, когда в Татарстан придёт бабье лето

Метеоролог КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что со следующей недели на территории республики ожидается потепление. В сентябре столбики термометров могут подняться до +30 градусов в случае создания благоприятных условий в виде «какого-нибудь антициклона». В настоящее время температура в регионе ниже климатической нормы на три градуса.