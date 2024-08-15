Синоптики рассказали, когда в Татарстан придёт бабье лето

Погода в Бисмарке: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Татарстанцам пообещали возвращение тепла. Однако с оговоркой, что «если на регион будет действовать какой-нибудь Азорский антициклон».
Метеоролог КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что со следующей недели на территории республики ожидается потепление. В сентябре столбики термометров могут подняться до +30 градусов в случае создания благоприятных условий в виде «какого-нибудь антициклона». В настоящее время температура в регионе ниже климатической нормы на три градуса.
Упоминается, что аномалии погоды наблюдались в мае, когда в регионе отмечалась летняя жара после сильного холода. Аналогичное явление произошло и в июле.