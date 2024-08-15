Власти рассказали о работе школьных автобусов в новом учебном году в Калининградской области

Перевозкой учеников занимаются 377 школьных автобусов по 259 маршрутам. Всего за последние три года за счет федерального бюджета было закуплено 135 школьных автобусов. В этом году на обновление автобусного парка из средств федерального бюджета планируют купить еще 22 автобуса.