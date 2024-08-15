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Власти рассказали о работе школьных автобусов в новом учебном году в Калининградской области

В планах купить еще 22 автобуса для детей.

В новом учебном году в Калининградской области подвозить детей в школы будут в 20 муниципальных образованиях региона. Ездить будут 16,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Перевозкой учеников занимаются 377 школьных автобусов по 259 маршрутам. Всего за последние три года за счет федерального бюджета было закуплено 135 школьных автобусов. В этом году на обновление автобусного парка из средств федерального бюджета планируют купить еще 22 автобуса.

Врио губернатора Алексей Беспрозванных поручил обратить особое внимание на организацию безопасности детей, в том числе при их перевозке к месту учебы школьными автобусами, ответственно подойти к подготовке водителей.