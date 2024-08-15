В Калининград завезли первую партию вакцины против гриппа

По-прежнему одной из самых эффективных мер защиты от гриппа является вакцинация.
«В прошлом эпидсезоне привито 60,1% населения, 607 600 человек. Среди привитых против гриппа отмечена низкая заболеваемость и отсутствие тяжелых форм болезни», — рассказали в областном Роспотребадзоре.
Для вакцинации в Калининградскую область планируется поставить с федерального уровня более 550 тысяч доз вакцины против гриппа, 124 тысячи доз закупить за счёт регионального бюджета. Первая партия вакцины в объёме 218 тысяч доз уже доставлена в область.