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Узбекистан примет участие во всероссийской акции «Ночь кино»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. К ежегодной всероссийской акции «Ночь кино» присоединятся 14 стран БРИКС и СНГ, включая Узбекистан, передает корреспондент Podrobno.uz.

По информации Министерства культуры России, ежегодная 9-ая всероссийская акция «Ночь кино» пройдет 24 августа. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Фильмы будут показаны в посольствах, культурных центрах и на других площадках российских загранучреждений в Китае, Индии, Бразилии, Эфиопии, Египте, Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане, Азербайджане, Таджикистане, Армении, Молдове и Туркменистане.

Планируется, что кинопоказы будут организованы на более чем пяти тысячах площадок в России и за рубежом.

Ежегодно для «Ночи кино» выбираются три самые яркие новинки российского кинематографа. В программе этого года — фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» (режиссер Александр Андрющенко), сказка «По щучьему велению» (режиссер Александр Войтинский) и военно-историческая драма «Воздух» (режиссер Алексей Герман-мл.).

Отмечается, что вход на все показы в рамках «Ночи кино» — свободный.