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В России оценили угрозу распространения оспы обезьян

Согласно информации Роспотребнадзора, в рамках федерального проекта «Санитарный щит» на пограничных пунктах осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Система «Периметр» позволяет выявлять граждан с признаками инфекций, включая тех, кто приезжает из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Источник: Агентство «Москва»

Опасность распространения оспы обезьян в России отсутствует: для обнаружения инфекции предпринимаются необходимые шаги, как сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции. <…> Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет», — заявили в ведомстве.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Случаи заболевания зафиксированы в Демократической Республике Конго, Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.

В 2024 году в Африке было зарегистрировано более 14 тыс. заболевших, из которых 524 скончались.

Генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Жан Касея ранее объявил, что случаи заражения обезьяньей оспой были впервые зафиксированы в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.

«Это подчеркивает необходимость коллективного и скоординированного подхода к сдерживанию распространения болезни», — добавил он.

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое вызывает болезненную сыпь и симптомы, напоминающие грипп, включая лихорадку, головные боли и ломоту в теле. Возбудитель оспы обезьян, вирус Mpox, относится к тому же семейству, что и вирус обыкновенной оспы. Заболевание передается как от человека к человеку, так и от животных к людям через прямой контакт.

Первый зарегистрированный случай заболевания оспой обезьян у человека произошел в 1970 году на территории современной Демократической Республики Конго (ДРК). В 2022 году вирус был объявлен глобальной чрезвычайной ситуацией, так как распространился более чем на 70 стран. В западных странах распространение болезни контролируется с помощью вакцин. Однако в Африке наблюдается дефицит этих препаратов: доступно только 200 тысяч доз при необходимом минимуме в 10 миллионов штук.

Нина Лютикова

Роспотребнадзор
здоровье