В России оценили угрозу распространения оспы обезьян

Опасность распространения оспы обезьян в России отсутствует: для обнаружения инфекции предпринимаются необходимые шаги, как сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Случаи заболевания зафиксированы в Демократической Республике Конго, Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.
Генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Жан Касея ранее объявил, что случаи заражения обезьяньей оспой были впервые зафиксированы в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.
Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое вызывает болезненную сыпь и симптомы, напоминающие грипп, включая лихорадку, головные боли и ломоту в теле. Возбудитель оспы обезьян, вирус Mpox, относится к тому же семейству, что и вирус обыкновенной оспы. Заболевание передается как от человека к человеку, так и от животных к людям через прямой контакт.
Первый зарегистрированный случай заболевания оспой обезьян у человека произошел в 1970 году на территории современной Демократической Республики Конго (ДРК). В 2022 году вирус был объявлен глобальной чрезвычайной ситуацией, так как распространился более чем на 70 стран. В западных странах распространение болезни контролируется с помощью вакцин. Однако в Африке наблюдается дефицит этих препаратов: доступно только 200 тысяч доз при необходимом минимуме в 10 миллионов штук.
Нина Лютикова