В России оценили угрозу распространения оспы обезьян

Первый зарегистрированный случай заболевания оспой обезьян у человека произошел в 1970 году на территории современной Демократической Республики Конго (ДРК). В 2022 году вирус был объявлен глобальной чрезвычайной ситуацией, так как распространился более чем на 70 стран. В западных странах распространение болезни контролируется с помощью вакцин. Однако в Африке наблюдается дефицит этих препаратов: доступно только 200 тысяч доз при необходимом минимуме в 10 миллионов штук.