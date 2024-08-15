Уникальную операцию Росса впервые провели в Иркутской области пятилетней девочке

Маленькой сибирячке спасли жизнь, выполнив замену аортального клапана легочным. При этом последний заменили на донорский человеческий гомографт. Такая процедура на сегодня посильна не всем кардиохирургам. Еще одному из пациентов детские хирурги заменили нефункционирующий протез между предсердием и желудочком справа. А также прооперировали под чутким руководством экспертов ребенка с недостаточностью аортального клапана.