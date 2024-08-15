Уникальную операцию Росса впервые провели в Иркутской области пятилетней девочке

Благодаря протезированию клапана сердца гомографтом, удалось спасти жизнь троих детей из Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства такие операции являются очень сложными. Опытом проведения хирургического вмешательства с кардиохирургами Иркутской областной клинической больницы поделились ведущие эксперты России. Так, 5-летней девочке, страдающей тяжелым пороком сердца провели сложную операцию Росса.
— Каждая из проведенных операций на сердце — уникальное, особенное и сложное хирургическое вмешательство. Внедрение высокотехнологичных операций открывает новые возможности для улучшения качества жизни юных жителей Приангарья и обеспечивает им активную продолжительную жизнь, — отметил министр здравоохранения региона Андрей Модестов.
Маленькой сибирячке спасли жизнь, выполнив замену аортального клапана легочным. При этом последний заменили на донорский человеческий гомографт. Такая процедура на сегодня посильна не всем кардиохирургам. Еще одному из пациентов детские хирурги заменили нефункционирующий протез между предсердием и желудочком справа. А также прооперировали под чутким руководством экспертов ребенка с недостаточностью аортального клапана.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье за сутки потушили восемь лесных пожаров. Часть очагов была сосредоточена в северных районах.