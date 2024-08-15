Созданный в Перми IT-сервис Miro уйдет из России и Беларуси из-за санкций США

Изменения в работе сервиса в компании объяснили с санкциями США против России: эти меры ограничивают поставку в РФ необходимого оборудования и технологий для его производства, включая IT-услуги и облачные сервисы, отмечается в письме разработчиков.
В связи с этим уже в сентябре российские и белорусские пользователи не смогут создавать новые доски для проектов и редактировать уже созданные варианты. Однако их можно будет открыть и скачать еще в течение 30 дней.
Стартап Miro основали пермяки Андрей Хусид и Олег Шардин. Это платформа для совместной работы распределенных команд, в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников. Ее используют как способ взаимодействия при создании новых проектов, дизайна интерфейса и при других задачах. В Miro предусмотрена возможность настройки интеграции с другими инструментами совместной работы: Slack, Microsoft Teams, Zoom, Jira, Trello, Google Docs и Concept.
Первый офис компании находился в Перми. Позже штаб-квартиры открыли в Амстердаме и Сан-Франциско.
По версии Forbes, в 2020 году компания-разработчик вошла в список лучших стартап-работодателей.
Два года назад, когда началась спецоперация на Украине, руководство компании объявило о ликвидации российского подразделения.