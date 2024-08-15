Президент России помиловал осужденного жителя Ростова-на-Дону

Осужденного жителя Ростова-на-Дону помиловали по решению президента России Владимира Путина. Об этом стало известно сегодня, 15 августа.
Как оказалось, ростовчанин на момент своего ходатайства уже отбыл срок за преступление, но еще не выплатил многомиллионный штраф. Мужчина просил власти снизить денежное обременение до суммы, которую заплатил в течение двух лет.
Просьбу сначала рассмотрели на региональном уровне. Участники специальной комиссии по помилованию и губернатор пришли к выводу, что оставшийся долг можно простить. При вынесении рекомендации учитывались состояние здоровья, материальное положение, характеристики и волонтерская деятельность осужденного.
Рекомендацию донских властей позже поддержал глава государства. Указ о помиловании уже вступил в силу.
— Это четвертый помилованный в этом году из 56 человек, обратившихся к президенту России. Остальные обращения поддержаны не были, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Известно, что региональная комиссия по помилованию на прошедшем заседании также рассмотрела обращения от трех мужчин и одной женщины, но никому не дала положительных рекомендаций. Всего же с момента создания комиссии от наказания на Дону освободили 21 заключенного.