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Пресняков обратился к жителям Калининградской области после внезапного переноса концерта

Артист будет неделю лечиться от воспаления лёгких.

Два концерта Владимира Преснякова в Светлогорске перенесли на ноябрь из-за болезни артиста. Об этом он рассказал в телеграм-канале.

«Любимый мой Калининград, так случилось, что я заболел воспалением лёгких и мне надо как минимум неделю лечиться, ну пять дней, не знаю. К сожалению, я вынужден перенести концерты, которые очень ждал», — обратился Пресняков к фанатам. Он также попросил отнестись к ситуации с пониманием и выразил надежду на успех осенних выступлений в «Янтарь Холле».

Первый концерт перенесли с 15 августа на 11 ноября, а второй — с 16 августа на 10 ноября.

музыка