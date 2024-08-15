Пресняков обратился к жителям Калининградской области после внезапного переноса концерта

«Любимый мой Калининград, так случилось, что я заболел воспалением лёгких и мне надо как минимум неделю лечиться, ну пять дней, не знаю. К сожалению, я вынужден перенести концерты, которые очень ждал», — обратился Пресняков к фанатам. Он также попросил отнестись к ситуации с пониманием и выразил надежду на успех осенних выступлений в «Янтарь Холле».