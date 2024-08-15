Причины появления черных точек на коже, домашние процедуры и профессиональные средства борьбы с ними

частая проблема, с которой сталкиваются многие люди независимо от возраста. Эти маленькие, но неприятные образования на коже могут портить внешний вид и вызывать дискомфорт. Кроме того, их не так просто убрать, как может показаться на первый взгляд. Об основных причинах появления черных точек, рекомендациях по профилактике их возникновения и борьбе с ними — в материале «Газеты.Ru».