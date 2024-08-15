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Грозу и град прогнозируют в Самарской области 15 августа

В Самарской области снова объявили желтый уровень опасности из-за грозы, града и сильного ветра.

Сейчас в Бисмарке: +26° 8 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°

В четверг, 15 августа, днем в Самарскую область снова нагрянут гроза с градом и будет бушевать сильный ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами регион в ближайшие 1−3 часа накроет гроза, ожидается шквалистое усиление ветра, порывы которого достигнут 15−18 м/с, возможен град, — консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

Непогода сохранится и вечером. Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Во время гроза лучше не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Также подальше надо держаться от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

Напомним, Зубчаниновку и Металлург в Самаре затопило после сильного ливня с градом 14 августа. В воде тонули люди и машины.