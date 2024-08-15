Рид Буше выбыл на месяц из «Авангарда» после обследования

Нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Рид Буше выбыл из состава на месяц. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Данная травма произошла в результате столкновения с игроком минского «Динамо» во время контрольного матча, который завершился со счетом 2:1 в пользу «Авангарда».
Главный тренер Сергей Звягин отметил, что сначала Буше думал, что у него лишь ушиб. Однако после медицинского обследования выяснили, что восстановление займет около месяца.
«По возвращении в Омск вместе с командой Рид будет работать с клубными реабилитологами», — добавили в ХК «Авангард».