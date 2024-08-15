Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погода на море 15 августа: по всему побережью Калининградской области штиль

Об этом «Клопс» сообщили в МЧС.

Сейчас в Бисмарке: +26° 8 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°

На всех пляжах Калининградской области разрешено купание. «Клопс» получил информацию в МЧС.

В четверг, 15 августа, море спокойно. На побережье хорошая погода, но в некоторых муниципалитетах подняты жёлтые флаги. «Понимаете, у моря свой характер. Всегда нужно быть осторожными», — прокомментировали спасатели.

Температура воды поднялась до +20−21°C. Воздух по всему побережью прогрелся до +24°C.

  • Балтийск: жёлтый флаг, купаться следует с осторожностью
  • Зеленоградск: без флага, отдых на воде разрешён, условия благоприятные.
  • Пионерский: без флага, купаться можно.
  • Светлогорск: флаг жёлтый, следует соблюдать осторожность в воде.
  • Янтарный: жёлтый флаг, купаться разрешено, но стоит быть внимательным.

Информация актуальна на момент публикации.