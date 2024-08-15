Погода на море 15 августа: по всему побережью Калининградской области штиль

На всех пляжах Калининградской области разрешено купание. «Клопс» получил информацию в МЧС.
В четверг, 15 августа, море спокойно. На побережье хорошая погода, но в некоторых муниципалитетах подняты жёлтые флаги. «Понимаете, у моря свой характер. Всегда нужно быть осторожными», — прокомментировали спасатели.
Температура воды поднялась до +20−21°C. Воздух по всему побережью прогрелся до +24°C.
- Балтийск: жёлтый флаг, купаться следует с осторожностью
- Зеленоградск: без флага, отдых на воде разрешён, условия благоприятные.
- Пионерский: без флага, купаться можно.
- Светлогорск: флаг жёлтый, следует соблюдать осторожность в воде.
- Янтарный: жёлтый флаг, купаться разрешено, но стоит быть внимательным.
Информация актуальна на момент публикации.