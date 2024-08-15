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Женис Касымбек заявил о нехватке учителей в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на августовском форуме педагогов города рассказал, как решается проблема дефицита учителей в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Касымбек сообщил, что каждый год акиматом Астаны выделяются 1000 грантов для подготовки учителей.

«На сегодня в вузах города обучаются 5 тыс. студентов. В целом до 2030 года нужно будет 10 тыс. педагогов», — сообщил он.

Отмечается, что конкурс на присуждение грантов проводится по всей стране с 2018 года. Проект направлен на устранение дефицита кадров.

Напомним, сегодня Женис Касымбек в кулуарах августовского форума педагогов также прокомментировал вопрос о рисках дефицита воды в городе.

«Этой проблемы на сегодняшний день не существует», — ответил аким столицы.

образование