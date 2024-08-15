Движение транспорта ограничат по улице Волгоградской Иркутска до 20 октября

Схема движения автомобильного транспорта изменится на одной из улиц Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, водителям с 30 августа следует учитывать ограничение на проезд по улице Волгоградской.
— С 30 августа до 20 октября будет ограничено движение транспорта по улице Волгоградской в районе домов № 20 и № 22, — поделились в администрации.
Такие меры необходимы для проведения планового ремонта на теплотрассе. При проезде водителям следует учитывать изменения в движении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на плотине ГЭС в областном центре снизили сброс воды из-за сильных дождей. В течении двух дней МЧС прогнозирует подъем воды в реке Иркут.