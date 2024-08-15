В HiFi-стриминге Звук теперь можно донатить любимым артистам

«В первую очередь раздел “Актуальное” позволит слушателям сказать “спасибо” любимому артисту за те эмоции, которые дарит его музыка. Исполнителям очень важно напрямую взаимодействовать со своими фанатами, чувствовать их любовь и поддержку — именно это мотивирует их заниматься творчеством», — объяснила Екатерина Комиссарова, директор по развитию приложения СТУДИО и работе с талантами в стриминге.