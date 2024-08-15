В HiFi-стриминге Звук теперь можно донатить любимым артистам

HiFi-стриминг Звук представил новый раздел «Актуальное» на странице музыканта. Там стали доступны закрепленные релизы с сообщениями для поклонников. Теперь слушатели могут переводить деньги артистам, поддерживать их и получать еще больше интересного контента.
В приложении для артистов СТУДИО достаточно нажать кнопку «Поддержать». Все средства приходят напрямую исполнителю и помогают ему в съемках клипа, создании мерча или запуске нового креативного проекта.
Закрепленные релизы позволяют музыканту обращать внимание слушателя на ту песню или альбом, которые особенно важны для него в этом месяце. Также новый канал общения артиста и аудитории — сообщения фанатам.
«В первую очередь раздел “Актуальное” позволит слушателям сказать “спасибо” любимому артисту за те эмоции, которые дарит его музыка. Исполнителям очень важно напрямую взаимодействовать со своими фанатами, чувствовать их любовь и поддержку — именно это мотивирует их заниматься творчеством», — объяснила Екатерина Комиссарова, директор по развитию приложения СТУДИО и работе с талантами в стриминге.
Звук способствует общению исполнителей не только с поклонниками, но и с представителями музыкальной индустрии, лейблами, журналистами и лидерами мнений. Регулярно проводится вечер презентации новинок «Вечерний Звук», запустился проект в поддержку хип-хоп-артистов «ТруБит». Также стабильно проходит образовательный эвент СТУДИЙНИК для восходящих звезд и людей из индустрии, предоставляющий им площадку для нетворкинга.