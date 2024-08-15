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Прокуратура Ростовской области обратила внимание на проблемы с капремонтом

Прокуратура обратилась к губернатору из-за проблем с капремонтом домов в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области обратила внимание губернатора на ситуацию с капремонтом общего имущества в многоквартирных домах. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Недочеты выявили во время проверки краткосрочного плана на 2024 год. В частности, оказалось, что за шесть прошедших месяцев договоры по обновлению коснулись 1239 жилых домов, что составило только 58,9% от общего ожидаемого показателя. Кроме того, ремонты на сегодня провели в 77 зданиях, это 3% от запланированных объектов.

— Очевидно, что работы в текущем году окончены не будут. При этом и план 2023 года до настоящего времени не реализован, — отметили в прокуратуре.

Также у специалистов имеются нарекания к выполнению капремонта газового оборудования за 2021−2023 годы. Кроме этого, по данным надзорного ведомства, власти все еще не рассмотрели вопрос о выделении средств на замену 185 лифтов в жилых зданиях.