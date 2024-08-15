Прокуратура Ростовской области обратила внимание на проблемы с капремонтом

Недочеты выявили во время проверки краткосрочного плана на 2024 год. В частности, оказалось, что за шесть прошедших месяцев договоры по обновлению коснулись 1239 жилых домов, что составило только 58,9% от общего ожидаемого показателя. Кроме того, ремонты на сегодня провели в 77 зданиях, это 3% от запланированных объектов.