Окутанный туманом Пулково отправил три самолета на запасные аэродромы

«По решению авиакомпаний на запасные аэродромы перенаправлены три рейса (рейс 6190 из Москвы ушел в Череповец, рейсы 578 из Саратова и 6472 из Омска — в “Шереметьево”)», — уточнил оператор аэропорта.
В условиях ограниченной видимости петербургский аэропорт работал с 07:15. К штатному режиму работы в Пулково вернулись в 09:22. Значительных задержек на вылет рейсов зафиксировано не было, отметили в ВВСС.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в летевшем из Тамбова в Петербург самолете сработал датчик задымления.
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