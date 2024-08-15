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Окутанный туманом Пулково отправил три самолета на запасные аэродромы

Петербургский аэропорт Пулково из-за тумана отправил на запасные аэродромы три рейса утром 15 августа, сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы».
Источник: Коммерсантъ

«По решению авиакомпаний на запасные аэродромы перенаправлены три рейса (рейс 6190 из Москвы ушел в Череповец, рейсы 578 из Саратова и 6472 из Омска — в “Шереметьево”)», — уточнил оператор аэропорта.

В условиях ограниченной видимости петербургский аэропорт работал с 07:15. К штатному режиму работы в Пулково вернулись в 09:22. Значительных задержек на вылет рейсов зафиксировано не было, отметили в ВВСС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в летевшем из Тамбова в Петербург самолете сработал датчик задымления.

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