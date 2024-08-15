В колледжах и техникумах Иркутской области завершилась приемная кампания

В Иркутской области подошла к концу приемная компания на программы СПО. Всего заявления подали около 30 тысяч абитуриентов, при том, что бюджетных мест в колледжах и техникумах региона 13 тысяч. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона популярность набрали направления федерального проекта «Профессионалитет».