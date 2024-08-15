В колледжах и техникумах Иркутской области завершилась приемная кампания

В Иркутской области подошла к концу приемная компания на программы СПО. Всего заявления подали около 30 тысяч абитуриентов, при том, что бюджетных мест в колледжах и техникумах региона 13 тысяч. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона популярность набрали направления федерального проекта «Профессионалитет».
— Благодаря федеральным средствам и вложениям из регионального бюджета значительно меняется материальная база колледжей и техникумов, и это привлекает в них молодежь, как и вовлеченность в систему СПО крупных партнеров производственной сферы, заинтересованных в притоке специалистов, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В текущем году стартует обучение будущих специалистов в 12 кластерах. Отраслевая подготовка студентов позволит обеспечить производство Иркутской области высококвалифицированными кадрами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что кардиологии Иркутской областной клинической больницы провели сложные операции на сердце трем детям. Чтобы грамотно произвести хирургическое вмешательство их проконсультировались ведущие эксперты страны.