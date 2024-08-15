WSJ: идея подрыва «Северных потоков» возникла в баре в беседе ВСУ и бизнесменов

При этом генерал поменял первоначальный план операции и привлек к ней офицера спецназа с опытом «рискованных тайных миссий» — полковника Сил специальных операций Романа Червинского (в июле он вышел из украинского СИЗО, где находился под стражей по делу о превышении должностных полномочий — следствие считает, что Червинский без разрешения руководства пытался завербовать российского летчика, чтобы тот угнал для Украины самолет). Сама идея взорвать газопроводы якобы возникла в мае 2022 года — в баре, во время беседы между украинскими военными и бизнесменами.