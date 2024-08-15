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Новосибирск готовится к холодам: к концу сентября температура опуститься до −4

Первая неделя месяца пройдет под знаком дождей.

Сейчас в Бисмарке: +26° 8 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°
Источник: BFM.RU- Новосибирск

Осенняя погода в Новосибирске уже не за горами. По данным метеорологических сервисов, сентябрь принесет с собой не только традиционные дожди, но и заметное похолодание.

Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», средняя дневная температура в сентябре ожидается в пределах +9…+20 градусов, а ночная — +5…+13 градусов. Однако, к концу месяца возможны заморозки — температура может опуститься до −4 градусов.

Сервис RusMeteo также отмечает похолодание к концу сентября, прогнозируя первые заморозки уже 24 числа. Первая неделя месяца пройдет под знаком дождей, а теплая погода ожидается в начале осени, с температурой до +22 градусов.

Ранее BFM-Новосибирск писал про Новосибирские памятники от «жутких» до нуждающихся в реставрации.