Новосибирск готовится к холодам: к концу сентября температура опуститься до −4

Осенняя погода в Новосибирске уже не за горами. По данным метеорологических сервисов, сентябрь принесет с собой не только традиционные дожди, но и заметное похолодание.
Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», средняя дневная температура в сентябре ожидается в пределах +9…+20 градусов, а ночная — +5…+13 градусов. Однако, к концу месяца возможны заморозки — температура может опуститься до −4 градусов.
Сервис RusMeteo также отмечает похолодание к концу сентября, прогнозируя первые заморозки уже 24 числа. Первая неделя месяца пройдет под знаком дождей, а теплая погода ожидается в начале осени, с температурой до +22 градусов.
Ранее BFM-Новосибирск писал про Новосибирские памятники от «жутких» до нуждающихся в реставрации.