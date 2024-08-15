Количество эвакуаторов в центре Красноярска увеличат

Количество эвакуаторов, которые работают на пр. Мира, увеличат. Об этом сообщает радио «Красноярск Главный».
Напомним, госавтоинспекторы выявляют нарушителей правил стоянки в центре Красноярска с 12 августа. Такая работа будет проводиться ежедневно.
Полицейские составляют административные материалы за нарушение ПДД в части парковки, в том числе на местах для инвалидов, и помещают автомобили на спецстоянку.
Кроме того, работает мобильный комплекс фото— и видеофиксации «Паркон». Он составляет административные материалы.
Если кто забыл, то добавим, что из-за строительства метро в ночь с 9 на 10 августа до конца 2026 года частично перекрыли ул. Карла Маркса. Пр. Мира стал односторонним от ул. Профсоюзов до ул. Парижской Коммуны. Крайнюю правую полосу выделили под общественный транспорт. Также на пр. Мира запретили парковаться.