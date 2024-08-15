Количество эвакуаторов в центре Красноярска увеличат

Если кто забыл, то добавим, что из-за строительства метро в ночь с 9 на 10 августа до конца 2026 года частично перекрыли ул. Карла Маркса. Пр. Мира стал односторонним от ул. Профсоюзов до ул. Парижской Коммуны. Крайнюю правую полосу выделили под общественный транспорт. Также на пр. Мира запретили парковаться.