200 тысяч жителей Новороссийска останутся без воды

«Провел оперативный штаб по предстоящему отключению водоснабжения, запланированному с 26 августа 2024 года. Под ограничения водоснабжения попадает порядка 200 тысяч жителей города- героя», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, сейчас стоит задача на время отключения водоснабжения выстроить слаженную работу служб, которые несут ответственность за подвоз воды, за оповещение и информирование жителей.
«Работы пройдут на участке улицы Фисанова, аварийность которого составляет 100%. Сегодня из-за утечек город теряет порядка половины поступающей воды. Запланированные работы уменьшат аварийность водопровода и значительно улучшат водоснабжение Южного района», — пояснил Андрей Кравченко.
Глава города со ссылкой на подрядчика также уточнил, что существующий водовод выведут из эксплуатации с последующим демонтажом.
«На момент строительства нового водовода будет сделана переврезка на временную линию водоснабжения. Работы с наладкой систем займут не менее 16 часов», — добавил глава города Новороссийска.
Аварийно-диспетчерские службы и внутригородские районы будут работать в усиленном режиме. Воду подвозить будут по заявкам.
Накануне мэр Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что жители города на три дня останутся без водоснабжения в связи с работами по подключению нового водовода протяженностью в один километр.