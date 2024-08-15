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200 тысяч жителей Новороссийска останутся без воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Порядка двух сотен жителей Новороссийска останутся временно без воды, с конца августа начнутся ремонтные работы на аварийном водоводе. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Провел оперативный штаб по предстоящему отключению водоснабжения, запланированному с 26 августа 2024 года. Под ограничения водоснабжения попадает порядка 200 тысяч жителей города- героя», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, сейчас стоит задача на время отключения водоснабжения выстроить слаженную работу служб, которые несут ответственность за подвоз воды, за оповещение и информирование жителей.

«Работы пройдут на участке улицы Фисанова, аварийность которого составляет 100%. Сегодня из-за утечек город теряет порядка половины поступающей воды. Запланированные работы уменьшат аварийность водопровода и значительно улучшат водоснабжение Южного района», — пояснил Андрей Кравченко.

Глава города со ссылкой на подрядчика также уточнил, что существующий водовод выведут из эксплуатации с последующим демонтажом.

«На момент строительства нового водовода будет сделана переврезка на временную линию водоснабжения. Работы с наладкой систем займут не менее 16 часов», — добавил глава города Новороссийска.

Аварийно-диспетчерские службы и внутригородские районы будут работать в усиленном режиме. Воду подвозить будут по заявкам.

Накануне мэр Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что жители города на три дня останутся без водоснабжения в связи с работами по подключению нового водовода протяженностью в один километр.

ЖКХ