Артемий Лебедев раскритиковал халупы на Байкале

Если посмотреть на карту, то видно, что воздушный маршрут от Иркутска до Ольхона затрагивает Иркутский, Эхирит-Булагатский, Ольхонский и, возможно, Баяндаевский районы области. Также Лебедев прокомментировал сообщения о том, что он был в одном из пары вертолётов, приземлившихся на Ольхоне за пределами разрешённой площадки — прямо на Сарайском пляже.