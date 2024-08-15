Артемий Лебедев раскритиковал халупы на Байкале

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал своим подписчикам о впечатлении, которые на него произвела Иркутская область из иллюминатора вертолёта.
«Потрясающе красивая природа, огромное количество леса. И полный бардак, как там люди живут. Строят совершенно чудовищные халупы. Ужасные заборы, профнастил какой-то. Полное отсутствие какого-либо дизайн-кода, органики, любви к дереву. Лишней копейки не потратят, чтобы причесать всё», — высказался блогер.
Также он сравнил область с заброшенным вахтовым посёлком, где никогда не бывала инспекции.
Если посмотреть на карту, то видно, что воздушный маршрут от Иркутска до Ольхона затрагивает Иркутский, Эхирит-Булагатский, Ольхонский и, возможно, Баяндаевский районы области. Также Лебедев прокомментировал сообщения о том, что он был в одном из пары вертолётов, приземлившихся на Ольхоне за пределами разрешённой площадки — прямо на Сарайском пляже.
В 2018 году дизайнер назвал крутым бренд Иркутска, разработанный московской компанией, и вызвавший неоднозначную реакцию горожан.