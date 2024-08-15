Белорусские медики провели ребенку уникальную операцию на сердце

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Уникальная операция по коррекции редкого врожденного порока сердца впервые проведена ребенку в Беларуси, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
Такие вмешательства, как их неофициально называют «исправленное сердце», проводятся только специалистами высочайшего уровня.
Эта операция получила название Бэкс-Никайдо (Вex-Nikaidoh) — по именам врачей, которые открыли данный метод.
«Операция проведена в РНПЦ детской хирургии впервые в Беларуси. Уникальная операция по коррекции редкого врожденного порока сердца ребенку сделана успешно», — сообщили в Минздраве.
Как отметил директор РНПЦ Константин Дроздовский, из-за того что у ребенка была сложная анатомия порока сердца, его лечение было разделено на два этапа.