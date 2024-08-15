Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские медики провели ребенку уникальную операцию на сердце

Врачи применили двухэтапный хирургический подход при проведении операция Nikaidoh маленькому ребенку.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Уникальная операция по коррекции редкого врожденного порока сердца впервые проведена ребенку в Беларуси, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Такие вмешательства, как их неофициально называют «исправленное сердце», проводятся только специалистами высочайшего уровня.

Эта операция получила название Бэкс-Никайдо (Вex-Nikaidoh) — по именам врачей, которые открыли данный метод.

«Операция проведена в РНПЦ детской хирургии впервые в Беларуси. Уникальная операция по коррекции редкого врожденного порока сердца ребенку сделана успешно», — сообщили в Минздраве.

Как отметил директор РНПЦ Константин Дроздовский, из-за того что у ребенка была сложная анатомия порока сердца, его лечение было разделено на два этапа.

медицина