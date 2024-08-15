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Строившийся 30 лет собор освящен в Дзержинске

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил главный собор Воскресенского благочиния Нижегородской епархии — собор в честь Воскресения Христова в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Источник: НИА-Нижний Новгород

В новоосвященном храме управляющий Нижегородской епархией возглавил Божественную литургию.

На церемонии освящения также присутствовали полпред президента в ПФО Игорь Комаров, представители правительства и Заксобрания Нижегородской области, глава города Дзержинска Иван Носков и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, представители общественных организаций, научные деятели, а также участники специальной военной операции.

В конце богослужения митрополит Георгий освятил мёд в честь праздника Медовый Спас. Кроме того, 14 августа Митрополит Георгий отметил день рождения. От духовенства Нижегородской епархии правящий архиерей получил панагию и наперсный крест, а также большую икона Спасителя.

Затем состоялось награждение благотворителей. Всем присутствующим в храме также были розданы маленькие иконки Спасителя. По окончании богослужения митрополит Георгий принял участие в посадке дубовой аллеи. Сорок саженцев были посажены рядом с Воскресенским собором.

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