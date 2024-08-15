Строившийся 30 лет собор освящен в Дзержинске

В новоосвященном храме управляющий Нижегородской епархией возглавил Божественную литургию.
На церемонии освящения также присутствовали полпред президента в ПФО Игорь Комаров, представители правительства и Заксобрания Нижегородской области, глава города Дзержинска Иван Носков и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, представители общественных организаций, научные деятели, а также участники специальной военной операции.
В конце богослужения митрополит Георгий освятил мёд в честь праздника Медовый Спас. Кроме того, 14 августа Митрополит Георгий отметил день рождения. От духовенства Нижегородской епархии правящий архиерей получил панагию и наперсный крест, а также большую икона Спасителя.
Затем состоялось награждение благотворителей. Всем присутствующим в храме также были розданы маленькие иконки Спасителя. По окончании богослужения митрополит Георгий принял участие в посадке дубовой аллеи. Сорок саженцев были посажены рядом с Воскресенским собором.