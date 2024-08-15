Строившийся 30 лет собор освящен в Дзержинске

Затем состоялось награждение благотворителей. Всем присутствующим в храме также были розданы маленькие иконки Спасителя. По окончании богослужения митрополит Георгий принял участие в посадке дубовой аллеи. Сорок саженцев были посажены рядом с Воскресенским собором.