Камергерский переулок в Омске ищет нового владельца

Двор переулка, выложенный булыжником более двух столетий назад, включает два сквозных прохода на улицы Ленина и Бударина. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 14 октября, а итоги торгов подведут 16 октября. Причины продажи компании не раскрываются.