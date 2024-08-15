Камергерский переулок в Омске ищет нового владельца

В историческом центре Омска на аукцион выставлен Камергерский переулок с начальной ценой 350 миллионов рублей. Объявление о продаже 100% уставного капитала ООО «Атриум» появилось на сайте АО «Российский аукционный дом».
Камергерский переулок является одной из самых привлекательных торговых артерий города, насчитывающей более десятка заведений. Представитель компании «Атриум» уверяет, что функционирование кафе и ресторанов останется неизменным.
«Мы работаем, как и раньше. Локации и площадки продолжают функционировать», — сообщила Лариса Рубанович.
Двор переулка, выложенный булыжником более двух столетий назад, включает два сквозных прохода на улицы Ленина и Бударина. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 14 октября, а итоги торгов подведут 16 октября. Причины продажи компании не раскрываются.