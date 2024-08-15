Стало известно, почему в Омске отменили шесть популярных маршрутов

Ранее портал Om1.ru писал о проекте постановления администрации Омска, где говорилось об отмене шести маршрутов: № 21А, № 83Н, № 207, № 209, № 409 и № 514.
Как сообщили в омском дептрансе, эти маршруты оказались фактически неработающими. Перевозчиками было принято решение о прекращении деятельности или о сокращении подвижного состава.
«После принятия постановления “Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Омска” действующая маршрутная сеть (количество маршрутов, направления и класс подвижного состава) сохраняется, качество транспортного обслуживания омичей не ухудшается», — сообщили в ведомстве.
В дептрансе отметили, что у всех шести маршрутов существуют действующие дублирующие маршруты.
Ранее также сообщалось о масштабном мероприятии Fan Fest, которое состоится 24 и 25 августа на площади перед G-Drive Ареной. В пресс-службе омского «Авангарда» рассказали подробнее об этом событии.